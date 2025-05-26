Фрэнк Уоррен поделился мыслями относительно следующего боя Итаумы. Промоутер считает, что "Новый Майк Тайсон" может встретиться с еще одним опытным боксером, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

Читайте также "Новый Майк Тайсон" брутально едва не забил до смерти ветерана бокса: видео разгромного боя

С кем может подраться Итаума

Промоутер заявил, что следующим соперником Мозеса Итаумы может стать Отто Валлин. По его мнению, шведский боксер доказал свою прочность и выносливость, а также заслужил уважение в бойцовском сообществе.

Он дал отличный бой Дереку Чисоре, и для Мозеса, который хочет набраться опыта, это, видимо, будет отличным вызовом. Джермейн Франклин – еще один бой, который мне нравится. До конца года мы планируем значительно повысить планку,

– сказал Уоррен.

Напомним, что Отто Валлин последний раз дрался в феврале этого года. Шведский боксер проиграл Дереку Чисоре единогласным решением судей в конкурентном поединке.

Ранее Мозес Итаума поделился планами на будущее после зрелищного боя против Майка Балогуна.