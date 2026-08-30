"З ним усе було гаразд": Чісора знайшов причину поразки Ітауми від Хрговича

Представник надважкої ваги Дерек Чісора пояснив, чому на його думку, Мозес Ітаума не зумів здобути титул чемпіона світу у бою проти Філіпа Хрговича. Відомий боксер знайшов фізіологічну причину.

За словами колишнього суперника Володимира Кличка та Олександра Усика, 21-річному Ітаумі просто не вистачило сил. Його слова наводить ютуб-канал DAZN Boxing.

Чому Ітаума програв

На думку 42-річного бійця, його удвічі молодшому колезі не вистачило сил та досвіду для правильного розрахунку своїх можливостей на усі 12 раундів прописаних у чемпіонському поєдинку.

Я не хотів передчасно робити такі заяви, але, судячи з того, як він почав бій, він був дуже різким. Просто потім втомився. З ним усе було гаразд. Він просто втомився,

– сказав Чісора.

Зазначимо, що після поєдинку Мозеса Ітауму на ношах винесли з рингу, а згодом відвезли до лікарні.

Як Ітаума покидав арену у Лондоні: дивіться відео

Itauma won every round until getting stopped and then was stretchered out of the ring and taken to the hospital. Hope the young man is OK. #boxing #ItaumaHrgovic pic.twitter.com/MbtqIP1rWM — Dan Rafael (@DanRafael1) August 30, 2026

В ніч проти 30 серпня 34-річний Філіп Хргович достроково, у дев’ятому раунді, здолав Мозеса Ітауму у бою за титул IBF надважкої ваги (понад 90,72 кілограма). Це перший повноцінний пояс чемпіона світу у кар’єрі хорвата.

Що далі для Ітауми та Хрговича

Британський боксер потрапив під нагляд лікарів після поєдинку. Промоутер Френк Воррен заявив, що у нього травма ноги. Наразі про подальші кроки у кар’єрі Мозеса нічого невідомо.

Філіп Хргович має обов’язкового претендента на свій титул. Ним є кубинець Френк Санчес. Однак, уже після завершення боїв у Лондоні на ринг підійнявся німець Агіт Кабаєл. Володар титулу WBC запропонував провести об’єднавчий бій з Хрговичем – чемпіон IBF відповів згодою.