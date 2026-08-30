"З ним усе було гаразд": Чісора знайшов причину поразки Ітауми від Хрговича
Представник надважкої ваги Дерек Чісора пояснив, чому на його думку, Мозес Ітаума не зумів здобути титул чемпіона світу у бою проти Філіпа Хрговича. Відомий боксер знайшов фізіологічну причину.
За словами колишнього суперника Володимира Кличка та Олександра Усика, 21-річному Ітаумі просто не вистачило сил. Його слова наводить ютуб-канал DAZN Boxing.
Чому Ітаума програв
На думку 42-річного бійця, його удвічі молодшому колезі не вистачило сил та досвіду для правильного розрахунку своїх можливостей на усі 12 раундів прописаних у чемпіонському поєдинку.
Я не хотів передчасно робити такі заяви, але, судячи з того, як він почав бій, він був дуже різким. Просто потім втомився. З ним усе було гаразд. Він просто втомився,
– сказав Чісора.
Зазначимо, що після поєдинку Мозеса Ітауму на ношах винесли з рингу, а згодом відвезли до лікарні.
Як Ітаума покидав арену у Лондоні: дивіться відео
В ніч проти 30 серпня 34-річний Філіп Хргович достроково, у дев’ятому раунді, здолав Мозеса Ітауму у бою за титул IBF надважкої ваги (понад 90,72 кілограма). Це перший повноцінний пояс чемпіона світу у кар’єрі хорвата.
Що далі для Ітауми та Хрговича
Британський боксер потрапив під нагляд лікарів після поєдинку. Промоутер Френк Воррен заявив, що у нього травма ноги. Наразі про подальші кроки у кар’єрі Мозеса нічого невідомо.
Філіп Хргович має обов’язкового претендента на свій титул. Ним є кубинець Френк Санчес. Однак, уже після завершення боїв у Лондоні на ринг підійнявся німець Агіт Кабаєл. Володар титулу WBC запропонував провести об’єднавчий бій з Хрговичем – чемпіон IBF відповів згодою.