Паркер розповів, за якої позбудеться ідеї провести бій проти Усика
- Джозеф Паркер зосереджений на поєдинку проти Фабіо Вордлі, обіцяючи сюрпризи та покращення в кількох аспектах.
- Паркер не бачить сенсу обговорювати бої з Усиком чи Ітаумою, якщо не переможе Вордлі, але готовий до цих зустрічей після перемоги.
Вже 25 жовтня Джозеф Паркер вийде у ринг проти Фабіо Вордлі. Новозеландський боксер поділився думками про свій найближчий бій.
Тимчасовий чемпіон за версією WBO запевнив, що наразі уся його концентрація спрямована на поєдинок проти Фабіо Вордлі. Джозеф Паркер у своєму коментарі висловив повагу супернику та пригадав крайню перемогу Вордлі над Джастісом Гуні, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.
Що сказав Паркер перед боєм проти Вордлі?
Новозеландець додав, що у цьому бою не зможе навіть на секунду втратити концентрацію, інакше Фабіо його спіймає та завдасть поразки. Паркер заявив, що готує сюрпризи для суперника та обіцяє додати у декількох показниках – швидкості, спритності та правильності вибору позицій для ударів.
Водночас Джозеф не виключає варіанту своєї поразки. Паркер розповів, чи буде претендувати на бій проти Олександра Усика чи Мозеса Ітауми, якщо оступиться 25 жовтня.
Після цього бою є багато варіантів. Але якщо я не переможу Фабіо Вордлі, немає сенсу говорити про Мозеса Ітауму, про Усика чи когось іншого. Але ці бої попереду, і ці бої стануть варіантами, як тільки я пройду цей поєдинок,
– додав Джозеф.
Нещодавно Паркер у коментарі The Ring розповідав, що зробить із Усиком, якщо таки вийде проти того у ринг.
"Зараз я просто турбуюся про те, що можу контролювати, і про тих, хто стоїть переді мною, і я просто буду битися бій за боєм. Немає сенсу дивитися вперед, тому що так можна застрягти. Якщо Усик буде доступний, прекрасно, я розіб'ю йому обличчя. Якщо ні, я розберуся з тим, хто стоїть переді мною", – сказав Паркер.
Водночас Паркер заявляв, що готовий вийти у ринг й проти Мозеса Ітауми.
Чому Паркер не побився проти Усика?
Паркер був обов'язковим претендентом для Усика. У WBO вже навіть дали командам обох боксерів 30 днів на те, аби домовитись про бій. Але українець попросив відтермінувати перемовини через давню травму спини. У WBO пішли на зустріч Олександру.
Тому Джозефу призначили бій проти Вордлі, який відбудеться на арені "О2" у столиці Великої Британії. На кону їх поєдинку стоятиме право побитись із Усиком.
