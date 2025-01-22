Проігнорував виклик: чемпіон світу уник бою із потужним українцем

Український боксер Сергій Богачук викликав на бій чемпіона світу за версіями WBC і WBO у першій середній вазі Себастьяна Фундору. Однак американський боєць не став відповідати на виклик від українця.

Себастьян Фундора проігнорував пропозицію Сергія Богачука. Американський чемпіон світу закриває угоду щодо проведення бою проти свого земляка Чордейла Букера, інформує 24 Канал із посиланням на ESPN.

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Американську битву фанати боксу можуть побачити вже у березні 2025-го року.

Також Фундорі намагались організувати бої проти Теренса Кроуфорда та Еррола Спенса. Однак можливий двобій проти Кроуфорда перенесли на другу частину цього року, а зустріч із Спенсом не санкціонувала Світова боксерська організація (WBO).

До слова. Себастьян Фундора не отримає двобій проти Джозефа Спенсера, якому WBO теж відмовила.

Нагадаємо, що 21 грудня Сергій Богачук побився в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Боксер із Вінниці у 6-му раунді переміг Ішмаеля Девіса технічним нокаутом. Українець захистив свій пояс WBA Continental та здобув титул IBF Continental. Завдяки цій звитязі Богачук став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBС, яким якраз володіє Фундора.

У січні 2025-го Сергій викликав на бій Себастьяна, але той вирішив, що йому не час битись із українським суперником. За спиною Богачука 27 боїв, у яких здобув 25 перемог (24 – нокаутом). Також у його пасиві дві поразки (від Брендона Адамса та Вірджила Ортіса).

Востаннє Фундора виходив у ринг навесні 2024-го, коли здобув перемогу над австралійцем Тімом Цзю за роздільним рішенням суддів. Американець забрав в опонента пояс WBO та здобув вакантний титул WBC. На рахунку Себастьяна Фундора 23 поєдинки – 21 перемога (13 – нокаутом), одна нічия та одна поразка.