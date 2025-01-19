Американець повинен провести захист титулів до 29 березня. Його опонентом мав бути Еррол Спенс, але WBO відмовилась затверджувати поєдинок.

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Богачук хоче битись з Фундорою

Сергій Богачук записав відео зі зверненням до Себастьяна Фундори. Український боксер заявив, що не проти стати наступним суперником американського чемпіона світу, повідомляє 24 канал із посиланням на Supremeboxing.

Слухай, Себастьян, у тебе тепер немає суперника. Я готовий зустрітися з тобою на рингу, давай це зробимо. Ми можемо показати вболівальникам дуже хороший і цікавий бій, давай зробимо це,

– сказав Богачук.

Нагадаємо, що востаннє Богачук бився у андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі 21 грундя 2024 року. Тоді Сергій технічним нокаутом переміг Ішмаеля Девіса та став обов'язковим претендентом на пояс WBC.