Паркер пригадав свої минулі бої з відомими опонентами. Джозеф назвав боксера, який має найбільш потужний та сильний удар у суперважкій вазі, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Кого з хевівейту обрав Паркер

Джозеф Паркер розповів, що він здивований силою удару колишнього чемпіона світу Енді Руїса. Новозеландець пояснив, у чому секрет та особливість американського боксера мексиканського походження.

Джо Джойс мене нокаутував, Діллан Уайт мене нокаутував, Чжілей Чжан мене нокаутував, але той хто насправді залишив враження – це Енді Руїс. Просто через швидкість його ударів, це мене вразило. Я зміг відновитися, але він дійсно сильно б'є. Всі хлопці сильно б'ють, але Руїс виділяється,

– сказав Паркер.

До слова. Бій між Джозефом Паркером та Енді Руїсом відбувся у 2016 році. Тоді новозеландець переміг рішення суддів та здобув титул чемпіона світу за версією WBO.

Нагадаємо, що незабаром Джозеф Паркер зустрінеться з Даніелем Дюбуа. Поєдинок за пояс IBF у хевівейті та можливість битись з Олександром Усиком відбудеться 22 лютого 2025 року.

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