Леннокс Льюїс поділився думками щодо можливого поєдинку Усик – Дюбуа. Британець оцінив шанс "Динаміта" перемогти українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Дюбуа має шанс

Леннокс Льюїс прокоментував потенційний поєдинок між Даніелем Дюбуа та Олександром Усиком. Британський супертяж вважає, що "Динаміт" може перемогти українського чемпіона.

Льюїс також відзначив якості та сильні сторони Дюбуа. Леннокс підкреслив, що головна мета Даніеля стати абсолютним чемпіоном світу.

Зараз Дюбуа це може зробити (перемогти Усика – 24 канал). Зараз він досить позитивний хлопець, і наступна мета полягає в тому, що він може стати абсолютним чемпіоном світу,

– сказав Льюїс.

Зазначимо, що для того, щоб бій між Усиком та Дюбуа відбувся, Даніель має перемогти новозеландця Джозефа Паркера. Бій заплановано на 22 лютого 2025 року.

До слова. Даніель Дюбуа відправив в нокаут у 5-му раунді Ентоні Джошуа у вересні 2024 року. Британський боксер захистив пояс чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, що Олександр Усик раніше зустрічався з Даніелем Дюбуа у 2023 році. Тоді український чемпіон переміг британського суперважковаговика технічним нокаутом у 9-му раунді бою у Вроцлаві.