Український боксер здобув впевнену перемогу та завоював титул WBO International

У суботу, 10 травня, відбувся фантастичний вечір боксу в Німеччині. Український боксер Карен Чухаджян бився проти Крістіана Хав'єра Аяли.

На кону протистояння стояв титул WBO International. Бій між Чухаджяном та Аялою відбувся у напівесередній вазі, повідомляє 24 канал.

Читайте також Українець здобув блискавичну перемогу нокаутом в Італії

Закрив поразку від Енніса

Карен Чухаджян та Крістіан Хав'єр Аяла зустрічались у німецькому місті Росток. Українець зміг закрити поразку у минулому бою від Джарона Енніса, здобувши перемогу.

Поєдинок між Чухаджяном та Аялою пройшов усю дистанцію. У результаті Карен здолав аргентинця одноголосним рішенням суддів та здобув чемпіонський пояс WBO International у напівсередній вазі.

Нагадаємо, що раніше Карен Чухаджян двічі претендував на титул чемпіона світу за версією IBF. Проте у двох поєдинках за пояс українець поступився Джарону Еннісу.

Тепер українсього чемпіона ведуть по лінії WBO, де наразі чинним чемпіоном є Браян Норман.