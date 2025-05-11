Суперником 32-річного боксера із України став колумбієць Йохан Нова. Поєдинок тривав недовго – лише три раунди, пише 24 Канал.

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Впевнена перемога українця

Колишній дворазовий Інтернаціональний чемпіон IBF у напівсередній вазі вже у третьому раунді відправив суперника у нокаут.

Для Максима Продана ця перемога стала 24-ю на профі-рингу (18 – нокаутом) за 2 поразок і одній мировій у 27 боях.

Нагадаємо, що боксер із Чернівецької області з 2014 року проживає в Італії. Однак в одному зі своїх інтерв'ю запевнив, що готовий переїхати у США, де живуть та тренується велика кількість боксерів. Дебют Продана у професіоналах припав ще на травень 2015-го, коли українець нокаутував угорця. А у 2019-му Максим завоював титул IBF International завдяки перемозі над бельгійцем Стівом Джамі.