Соперником 32-летнего боксера из Украины стал колумбиец Йохан Нова. Поединок длился недолго – всего три раунда, пишет 24 Канал.

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Уверенная победа украинца

Бывший двукратный Интернациональный чемпион IBF в полусреднем весе уже в третьем раунде отправил соперника в нокаут.

Для Максима Продана эта победа стала 24-й на профи-ринге (18 – нокаутом) при 2-х поражениях и одной мировой в 27-ми боях.

Напомним, что боксер из Черновицкой области с 2014-го года проживает в Италии. Однако в одном из своих интервью заверил, что готов переехать в США, где живут и тренируется большое количество боксеров. Дебют Продана в профессионалах пришелся еще на май 2015-го, когда украинец нокаутировал венгра. А в 2019-м Максим завоевал титул IBF International благодаря победе над бельгийцем Стивом Джами.