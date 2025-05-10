Промоутер Фрэнк Уоррен, который сотрудничает с Даниэлем Дюбуа, откровенно рассказал, какой стиль бокса нужно использовать в боях против Александра Усика. По мнению известного менеджера, против непобедимого украинца следует боксировать агрессивно и взрывообразно, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Уоррен дал совет Дюбуа

Уоррен добавил, что именно в таком стиле хорошо умеет боксировать "Динамит", поэтому реванш должен быть за ним. По мнению промоутера, нужно постоянно давить на Усика, чтобы одолеть украинца.

Дюбуа должен выйти и быть боссом в этом поединке. Он должен выйти и наброситься на Усика, Даниэль должен сделать то, что, хорошо умеет – наносить вред сразу после гонга и не давать передышки. Усик уже не тот боксер, если ты постоянно давишь на него,

– сказал Уоррен.

Ранее Фрэнк Уоррен объяснил, почему в команде Дюбуа угрожают Усику перед реваншем.

Напомним. Первая встреча между Усиком и Дюбуа в августе 2023-го закончилась победой техническим нокаутом в 9-м раунде украинского боксера.

Боксеры уже провели дебютные дуэли взглядов и пресс-конференцию в Лондоне. Первая очная битва закончилась толчком от Дюбуа, что добавило еще большей интриги будущему реваншу. Эмоции не утихают и из-за поднятия темы удара ниже пояса в первом бою. Ведь в команде британца до сих пор считают, что Усик симулировал, а их подопечный выбросил удар по всем разрешенным правилам бокса.