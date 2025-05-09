Известный боксер сделал свой прогноз на данный реванш. Крис Юбенк-младший назвал фактор, который станет ключевым в бою Александра Усика против Даниэля Дюбуа, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Ключевой фактор в реванше Усик – Дюбуа

Юбенк-младший вспомнил первую битву боксеров и рассказал о психологической слабости обоих бойцов. Также Крис вспомнил удар ниже пояса от Дюбуа.

35-летний британский боксер заверил, за счет чего тот или иной боксер победят в реванше на "Уэмбли".

Дюбуа сейчас на подъеме, в прошлом бою он победил Энтони Джошуа. Усик также имеет хорошую серию побед. Думаю, в этом бою все решит менталитет. В прошлом бою оба проявили определенную психологическую слабость. Усик взял трехминутную паузу после удара, который одни считали запрещенным, другие – нет. Дюбуа сломался под давлением сразу же после этого. Поэтому, как по мне, все решит то, кто из них сможет выдержать психологически,

– заявил Юбенк-младший.

Отметим, что Крис будет в тот июльский вечер болеть за Дюбуа. Все из-за слов Усика в поддержку предыдущего соперника Юбенка. Украинец уверял, что именно Конор Бенн должен был победить в поединке Криса.

Напомним, что в первом бою Усик одержал победу над Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. Боксеры уже провели дебютные дуэли взглядов и пресс-конференцию.