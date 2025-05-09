Відомий боксер зробив свій прогноз на даний реванш. Кріс Юбенк-молодший назвав фактор, який стане ключовим у бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Ключовий фактор у реванші Усик – Дюбуа

Юбенк-молодший пригадав першу битву боксерів та розповів про психологічну слабкість обох бійців. Також Кріс згадав удар нижче пояса від Дюбуа.

35-річний британський боксер запевнив, за рахунок чого той чи інший боксер переможуть у реванші на "Вемблі".

Дюбуа зараз на підйомі, у минулому бою він переміг Ентоні Джошуа. Усик також має хорошу серію перемог. Думаю, у цьому бою все вирішить менталітет. У минулому бою обидва проявили певну психологічну слабкість. Усик взяв трихвилинну паузу після удару, який одні вважали забороненим, інші – ні. Дюбуа зламався під тиском одразу ж після цього. Тому, як на мене, все вирішить те, хто з них зможе витримати психологічно,

– заявив Юбенк-молодший.

Відзначимо, що Кріс буде у той липневий вечір уболівати за Дюбуа. Все через слова Усика на підтримку попереднього суперника Юбенка. Українець запевняв, що саме Конор Бенн повинен був перемогти у поєдинку Кріса.

Нагадаємо, що у першому бою Усик здобув перемогу над Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Боксери вже провели дебютні дуелі поглядів та пресконференцію.