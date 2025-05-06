Во время первой очной битвы первым нервы сдали у Даниэля Дюбуа. Британец толкнул Александра Усика. Эмоциональность перед реваншем перенеслась уже в диалог между украинским чемпионом мира и представителем команды "Динамита" Джорджем Фоксом.

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Объяснение Фрэнка Уоррена

Усик вызвал Фокса на драку "четыре на четыре" на лондонских улицах. На что представитель команды чемпиона мира по версии IBF заявил, что вырвал бы ему глаза в уличной драке.

Фрэнк Уоррен, промоутер Дюбуа, прокомментировал такое неприятное высказывание Фокса в сторону Усика. Известный функционер не видит в этих словесных перепалках никаких угроз, а это просто часть шоу, сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

Я того момента не видел. Все это, что происходит – комментарии, напряжение между командами – это в современном боксе стало почти неотъемлемой частью. Это все просто шоу,

– объяснил Фокс.

Также Усик и Фокс поспорили по теме удара ниже пояса от Дюбуа в первом бою, который закончился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде. Ведь в команде "Динамита" до сих пор считают, что удар был по всем правилам бокса, а Александр просто симулировал.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа запланирован на 19 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли".