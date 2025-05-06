Під час першої очної битви першим нерви здали у Даніеля Дюбуа. Британець штовхнув Олександра Усика. Емоційність перед реваншем перенеслась вже у діалог між українським чемпіоном світу та представником команди "Динаміта" Джорджем Фоксом.

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Пояснення Френка Воррена

Усик викликав Фокса на бійку "чотири на чотири" на лондонських вулицях. На що представник команди чемпіона світу за версією IBF заявив, що вирвав би йому очі у вуличній бійці.

Френк Воррен, промоутер Дюбуа, прокоментував таке неприємне висловлювання Фокса у бік Усика. Відомий функціонер не вбачає у цих словесних перепалках ніяких погроз, а це просто частина шоу, повідомляє 24 Канал із посиланням на BoxNation.

Я того моменту не бачив. Все це, що відбувається – коментарі, напруга між командами – це у сучасному боксі стало майже невід’ємною частиною. Це все просто шоу,

– пояснив Фокс.

Також Усик та Фокс посперечались щодо теми удару нижче пояса від Дюбуа у першому бою, який закінчився перемогою українця технічним нокаутом у 9-му раунді. Адже у команді "Динаміта" досі вважають, що удар був за усіма правилами боксу, а Олександр просто симулював.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа запланований на 19 липня 2025 року на лондонському "Вемблі".