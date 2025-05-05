Даніель Дюбуа продовжує розкидатись гучними заявами про власну перемогу у реванші 19 липня. Чемпіон світу за версією IBF у хевівейті впевнений, що візьме реванш в Олександра Усика.

До теми Буде достатньо для перемоги, – Дюбуа розповів, як збирається здолати Усика у реванші

Чергова гучна заява Дюбуа про реванш

Британський боксер розповів, що із віком втратив українець та чому він може поставити крапку на кар'єрі Усика у майбутньому реванші, інформує 24 Канал із посиланням на BoxNation.

Усик став повільнішим через свій вік, у нього нещодавно було два великі бої з Тайсоном Ф'юрі. Я стану тим, хто переможе Усика своїми ударами. У нього потраплятимуть бомби, я налаштований серйозно. Все, це кінець кар'єри для Усика. Я переконаний, що так буде,

– заявив Дюбуа.

Нагадаємо, що у першому бою у серпні 2023-го Усик здолав Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді після того, як у п'ятій трихвилинці Даніель вдарив його нижче пояса.

Після цієї поразки Дюбуа провів три поєдинки, у яких здобув три перемоги – над американцем Джаррелом Міллером, хорватом Філіпом Хрговичем і британцем Ентоні Джошуа. З останнім побився у вересні минулого року та нокаутував Ей Джея у п'ятій трихвилинці 12-раундового бою.