Именно на этом культовом стадионе Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш 19 июля 2025 года. Напряжения битвы взглядов не выдержал британский боксер, который толкнул непобедимого украинца. Однако Усик не стал отвечать Дюбуа физической силой.

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Что Фокс ответил на предложение Усика

На этом напряжение не угасло. Эмоциональность продолжилась уже после очной дуэли. Но на этот раз Усик поссорился с представителем команды "Динамита" Джорджем Фоксом, который в прошлом был профессиональным боксером, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Record.

Украинский чемпион мира предложил Фоксу устроить "стенку на стенку" между четырьмя представителями обеих команд. На что получил отрицательный и одновременно агрессивный ответ. Джордж своим ответом пригрозил украинцу.

Мне бы это очень понравилось. Но я тебе скажу одно, брат, бокс – это бокс, но вот жизнь это совсем другая штука. В жизни я вырву тебе глаза, а твой язык будет висеть изо рта. Можешь забыть об этой идее. Оставайся в боксе,

– ответил Фокс.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа в августе 2023-го остался за украинцем. Александр победил британца техническим нокаутом в 9-м раунде. Теперь Даниэль уверен в том, что сможет взять реванш и стать новым абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Уже 29 апреля в 16:00 по киевскому времени боксеры проведут пресс-конференцию.