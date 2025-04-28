Король хевивейта и "Динамит" уже встретились в Лондоне. На легендарном "Уэмбли", где состоится поединок, боксеры провели первую битву взглядов, сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Читайте также Реваншу Усик – Дюбуа быть: появилась официальная дата и место проведения боя

Дюбуа толкнул Усика

До поединка несколько месяцев, но страсти между боксерами уже начали бушевать. Во время битвы взглядов Даниэль Дюбуа толкнул Александра Усика, после чего едва не произошла драка.

Дюбуа и Усик провели битву взглядов: смотрите видео

Напомним, что впервые бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году в польском Вроцлаве. Тогда украинский чемпион одолел британского боксера в девятом раунде техническим нокаутом.

Ранее промоутерская компания Queensberry представила официальное промо к реваншу между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.