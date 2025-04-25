Представители Александра Усика заверили, что переговоры с командой Даниэля Дюбуа о реванше до сих пор продолжаются. После чего все тот же Майк Коппинджер назвал новую дату второй битвы гигантов хевивейта, сообщает 24 Канал.

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Когда состоится реванш Усик – Дюбуа

По его инсайду, реванш Усик – Дюбуа уже состоится на неделю позже прошлой даты – 19 июля 2025 года. Место неизменно – лондонский стадион "Уэмбли".

Отметим, что днем ранее стало известно, что IBF официально обязала Дюбуа провести защиту пояса против Дерека Чисоры. Однако еще ранее Даниэль уверял, что ему неинтересно выходить в один ринг против ветерана бокса. У сторон есть время до 22 мая, чтобы договориться о данном поединке.

Промоутер Фрэнк Уоррен сообщал, что "Динамит" потеряет чемпионский пояс, если откажется от поединка с Чисорой, для которого следующий бой станет юбилейным 50-м в профессионалах и возможно последним в карьере. Правда, команда британца может попросить отсрочить поединок ради реванша с Усиком.

Напомним, что летом 2023 года Дюбуа проиграл Усику техническим нокаутом в 9-м раунде.