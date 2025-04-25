Представники Олександра Усика запевнили, що перемовини із командою Даніеля Дюбуа щодо реваншу досі тривають. Після чого все той же Майк Коппінджер назвав нову дату другої битви гігантів хевівейту, повідомляє 24 Канал.

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Коли відбудеться реванш Усик – Дюбуа

За його інсайдом, реванш Усик – Дюбуа вже відбудеться на тиждень пізніше від минулої дати – 19 липня 2025 року. Місце незмінне – лондонський стадіон "Вемблі".

Відзначимо, що днем раніше стало відомо, що IBF офіційно зобов'язала Дюбуа провести захист поясу проти Дерека Чісори. Однак ще раніше Даніель запевняв, що йому нецікаво виходити в один ринг проти ветерана боксу. У сторін є час до 22 травня, аби домовитись про даний поєдинок.

Промоутер Френк Воррен повідомляв, що "Динаміт" втратить чемпіонський пояс, якщо відмовиться від поєдинку із Чісорою, для якого наступний бій стане ювілейним 50-м у професіоналах та можливо останнім у кар'єрі. Щоправда, команда британця може попросити відтермінувати двобій заради реваншу із Усиком.

Нагадаємо, що влітку 2023 року Дюбуа програв Усику технічним нокаутом у 9-му раунді.