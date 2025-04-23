Відомий промоутер пригадав, що IBF зобов'язала Даніеля Дюбуа провести захист титул у бою проти Дерека Чісори до 21 червня 2025-го року. За словами Френка Воррена, якщо "Динаміт" відмовиться від цього двобою заради реваншу із Олександром Усиком, то втратить чемпіонський пояс, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

До теми Дюбуа вперше прокоментував рішення IBF організувати бій проти Чісори

Воррен про долю Дюбуа

Також Френк висловився щодо Чісори, якому вже давно радили йти на пенсію. Але Дерек нікого не послухав та хоче провести ювілейний 50-й двобій проти топового суперника, яким може стати Дюбуа.

Бій з Чісорою має відбутися. Якщо ми не погодимося на це, то Даніеля позбавлять титулу. Скажу вам одну річ – Дерек мав давно піти з боксу, я сам про це говорив, але він довів, що всі, хто так думали – помилилися,

– заявив Воррен.

Водночас існують шанси, що IBF підтримає бій за "абсолют" у хевівейті Усик – Дюбуа, відтермінуючи захист поясу британця проти Чісори. Як це раніше зробили у WBO із захистом титулу українця проти Джозефа Паркера.

Відзначимо, що 8 лютого 2025-го року Чісора переміг за рішенням суддів шведа Отто Валліна. Після звитяги британець влаштував справжнє шоу із вибором свого наступного суперника. Серед бажаних опонентів був Олександр Усик, Даніель Дюбуа та Ентоні Джошуа. У той вечір місцева публіка Манчестера зупинила свій вибір на непереможному українцю, з яким хоче вдруге побитись "Динаміт".

Нагадаємо, що Дюбуа програв технічним нокаутом у 9-му раунді Усику у серпневому поєдинку 2023-го року. Після цієї поразки Даніель провів три переможні зустрічі із Джареллом Міллером, Філіпом Хрговичем та Ентоні Джошуа.