Досвідчений хевівейтер є обов'язковим претендентом на бій проти Даніеля Дюбуа за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF. Тому "Динаміт" повинен захищати чемпіонський пояс у бою з Дереком Чісорою.

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Що сказав Дюбуа

Даніель Дюбуа відреагував на рішення IBF зобов'язати його битись проти Дерека Чісори, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

"Динаміт" не зацікавлений у проведенні бою проти досвідченого боксера. Даніель прагне спробувати себе знову у великих поєдинках на топовому рівні проти іменитих суперників.

Мені більше не цікавий бій з Чісорою. Мене цікавлять більш топові бої, наприклад Джозеф Паркер або Ентоні Джошуа. Бій із Паркером – це незакінчена справа. Я маю закрити цю справу. Але спочатку мені треба пройти Усика, а потім я візьмуся за Паркера,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа битиметься проти Олександра Усик 12 липня 2025 року. Протистояння між "Динамітом" та Королем хевівейту відбудеться на стадіоні "Вемблі".

Раніше Кріс Алгієрі висловився щодо Даніеля Дюбуа та його боксерських якостей. Колишній чемпіон світу вважає, що британець створить проблеми українському чемпіону.