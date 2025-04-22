Опытный хевивейтер является обязательным претендентом на бой против Даниэля Дюбуа за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF. Поэтому "Динамит" должен защищать чемпионский пояс в бою с Дереком Чисорой.

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Что сказал Дюбуа

Даниэль Дюбуа отреагировал на решение IBF обязать его драться против Дерека Чисоры, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

"Динамит" не заинтересован в проведении боя против опытного боксера. Даниэль стремится попробовать себя снова в больших поединках на топовом уровне против именитых соперников.

Мне больше не интересен бой с Чисорой. Меня интересуют более топовые бои, например Джозеф Паркер или Энтони Джошуа. Бой с Паркером – это незаконченное дело. Я должен закрыть это дело. Но сначала мне надо пройти Усика, а потом я возьмусь за Паркера,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что Даниэль Дюбуа будет драться против Александра Усик 12 июля 2025 года. Противостояние между "Динамитом" и Королем хевивейта состоится на стадионе "Уэмбли".

Ранее Крис Алгиери высказался о Даниэле Дюбуа и его боксерских способностях. Бывший чемпион мира считает, что британец создаст проблемы украинскому чемпиону.