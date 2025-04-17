IBF планирует обязать Даниэля Дюбуа защищать титул в поединке против Дерека Чисоры. Федерация объявит о решении относительно боя двух британцев 22 апреля, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Что известно о решении IBF

В Международной федерации бокса заявили, что приказали Филиппу Хрговичу и Фрэнку Санчесу договориться о бое за первое место в рейтинге. В IBF также отметили, что вскоре сообщат Дюбуа и Чисору об обязательной защите титула.

В федерации назвали дату, до которой должен состояться бой между Даниэлем Дюбуа и Дереком Чисорой за титул IBF в супертяжелом весе.

Времени на проведение отборочного боя недостаточно, поскольку обязательная защита титула Дюбуа должна состояться до 21 июня,

– говорится в заявлении IBF.

Отметим, что в Международной федерации бокса обратили внимание на желание Даниэля Дюбуа драться против Александра Усика. В IBF заявили, что бой за "абсолют" будет приоритетным, чем защита титула.

Напомним, что Дерек Чисора последний раз дрался в феврале этого года. Британский боксер одолел Отто Валлина единогласным решением судей. Даниэль Дюбуа в сентябре прошлого года нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде боя.