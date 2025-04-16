Карл Фрэмптон высказался относительно реванша между Королем хевивейта и "Трипл-Ди". Бывший чемпион мира в двух весовых категориях назвал фаворита поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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Фрэмптон о реванше

Фрэмптон заявил, что Даниэль Дюбуа стал намного лучше после первого боя и имеет шансы победить. Однако фаворитом поединка остается Александр Усик.

Экс-чемпион мира вспомнил удар Даниэля Дюбуа в предыдущем поединке против Александра Усика. По его мнению, британец ударил по правилам, но украинец удачно воспользовался ситуацией.

Бой был в Польше, близко к Украине, и он был практически домашним бойцом. Он просто использовал свой опыт: отдохнул, перегруппировался и вернулся к бою, и мы видели, что случилось – он выиграл,

– сказал Фрэмптон.

Напомним, что Александр Усик впервые встречался с Даниэлем Дюбуа в 2023 году. Тогда украинский чемпион победил "Трипл-Ди" техническим нокаутом в девятом раунде поединка.

Ранее Марк Тиббс высказался относительно реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Известный тренер считает, что у обоих боксеров равные шансы на победу.