Карл Фремптон висловився стосовно реваншу між Королем хевівейту та "Тріпл-Ді". Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях назвав фаворита поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

Читайте також "Є ж ще Паркер": промоутер Усика відреагував на інсайд про дату реваншу проти Дюбуа

Фремптон про реванш

Фремптон заявив, що Даніель Дюбуа став набагато краще після першого бою та має шанси перемогти. Проте фаворитом поєдинку залишається Олександр Усик.

Ексчемпіон світу пригадав удар Даніеля Дюбуа у попередньому поєдинку проти Олександра Усика. На його думку, британець вдарив за правилами, але українець вдало скористався ситуацією.

Бій був у Польщі, близько до України, і він був практично домашнім бійцем. Він просто використав свій досвід: відпочив, перегрупувався і повернувся до бою, і ми бачили, що трапилося – він виграв,

– сказав Фремптон.

Нагадаємо, що Олександр Усик вперше зустрічався із Даніелем Дюбуа у 2023 році. Тоді український чемпіон переміг "Тріпл-Ді" технічним нокаутом у дев'ятому раунді поєдинку.

Раніше Марк Тіббс висловився стосовно реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Відомий тренер вважає, що в обох боксерів рівні шанси на перемогу.