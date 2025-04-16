Промоутер українського боксера Олександр Красюк теж дізнався про дату реваншу Усика проти Дюбуа (12 липня 2025-го року) від видання The Ring. Однак представник Олександра Усик запевнив, що команди боксерів наразі ще не вдарили по руках щодо другої битви, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport-express.ua.

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Що сказав Олександр Красюк

За словами Красюка, вже понад місяць ведуться перемовини із промоутером "Динаміта", але наразі жодної конкретики щодо даного бою немає.

"Така інформація дійсно з’явилася. Бачив її теж. Однак ми поки нічого про бій не оголошували. І на це є свої причини. Поки я не можу ні підтвердити, ні заперечити інформацію журналістів The Ring. Я вам скажу так – ми вже давно, понад місяць, ведемо перемовини з командою Даніеля Дюбуа, але поки, станом на сьогодні, жодної конкретики", – сказав Красюк.

Досі нічого не зрозуміло, чи зможуть Усик та Дюбуа поділити один ринг, адже в українця ще є обов'язковий претендент на пояс WBO Джозеф Паркер. Також Красюк назвав інші терміни проведення реваншу.

Можливо, бій відбудеться у липні, можливо у червні буде бій, але не виключаю й такого, що поєдинок буде можливо організовано восени. Все залежить від того, як ми домовимося з командою Дюбуа та чи домовимося взагалі,

– заявив промоутер Усика.

Довідка. У серпні 2023-го Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді.

Відзначимо, що у лютневому бою Дюбуа – Паркер повинен був визначитись наступний суперник Усика. Однак за декілька днів до поєдинку Даніель знявся із протистояння через хворобу. Його у зустрічі замінив непідготовлений Мартін Баколе, який був нокаутований у другому раунді.