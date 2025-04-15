Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться зовсім скоро. Король хевівейту битиметься проти "Тріпл-Ді" влітку 2025 року, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Дата проведення бою

Олександр Усик та Даніель Дюбуа дізнались офіційну дату проведення очного протистояння. Український чемпіон зустрінеться з британським боксером у бою за "абсолют" 12 липня 2025 року.

Реванш між Королем хевівейту та "Тріпл-Ді" відбудеться на легендарному стадіоні. Усик вдруге битиметься проти Дюбуа у Лондоні на "Вемблі".

Нагадаємо, що у 2023 році Олександр Усик вже бився проти Даніеля Дюбуа. Тоді український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.