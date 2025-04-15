Хосе Банавідес-старший розповів про бажання свого сина на проведення поєдинків проти боксерів з інших вагових категорій. За словами батька Давіда Бенавідеса, вони намагались підійнятись у важкий дивізіон, аби побитись з Олександром Усиком, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing News 24.

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Бенавідес міг побитись з Усиком

Однак батько зіркового боксера зізнався, що наразі його син не готовий боксувати проти топових супертяжів.

Ми намагалися піднятися, щоб битися з Усиком у хевівейті – Давід ще не готовий до цього. Я не думаю, що Кроуфорд готовий до цього також,

– сказав Бенавідес-старший.

Відзначимо, що 28-річний Давід Бенавідес востаннє виходив у ринг у лютому 2025-го. Американець переміг володаря титулу WBA Regular Девіда Моррела одноголосним рішенням суддів – 115-111 (двічі) та 118-109. Бенавідес досі є непереможним боксером після проведення 30 боїв, у яких оформив 24 звитяги нокаутом.

Перед цим у червні минулого року Бенавідес тріумфував у поєдинку проти українця Олександра Гвоздика. Це була 29-та перемога для Давіда.

До слова, у Бенавідеса грандіозні плани на майбутнє. Давід хоче скинути Усика із вершини рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії P4P