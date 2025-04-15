Хосе Банавидес-старший рассказал о желании своего сына на проведение поединков против боксеров из других весовых категорий. По словам отца Давида Бенавидеса, они пытались подняться в тяжелый дивизион, чтобы подраться с Александром Усиком, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Бенавидес мог подраться с Усиком

Однако отец звездного боксера признался, что пока его сын не готов боксировать против топовых супертяжей.

Мы пытались подняться, чтобы драться с Усиком в хевивейте – Давид еще не готов к этому. Я не думаю, что Кроуфорд готов к этому также,

– сказал Бенавидес-старший.

Отметим, что 28-летний Давид Бенавидес в последний раз выходил в ринг в феврале 2025-го. Американец победил обладателя титула WBA Regular Дэвида Моррела единогласным решением судей – 115-111 (дважды) и 118-109. Бенавидес до сих пор является непобедимым боксером после проведения 30 боев, в которых оформил 24 победы нокаутом.

Перед этим в июне прошлого года Бенавидес торжествовал в поединке против украинца Александра Гвоздика. Это была 29-я победа для Давида.

К слову, у Бенавидеса грандиозные планы на будущее. Давид хочет сбросить Усика с вершины рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории P4P