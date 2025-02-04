Дэвид Бенавидес недавно поделился победил Давида Морелля. После чего непобежденный боксер раскрыл планы на будущее относительно своей карьеры, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hype.

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Какие планы у Бенавидеса?

Американский боксер вспомнил бой против Давида Морелля, назвав его "миром Монстра", а также отметил, что соперник его ничем не удивил. Бенавидес заявил, что он был счастлив показать фанам великолепный поединок.

Дэвид Бенавидес считает, что он имеет довольно хороший послужной список. По его мнению, после боя вошел в первую десятку рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории P4P.

Сейчас я там иду наверное под номер 9 или 10, а может и под шестым. Я счастлив, что вошел в этот рейтинг, ведь это показывает мой прогресс. Я многократный чемпион. Хочу стать лидером этого рейтинга,

– высказался Бенавидес.

К слову. Дэвид Бенавидес провел 29 поединков в профессиональном ринге, не потерпев ни одного поражения. Американский боец имеет в своем активе 24 победы нокаутом.

Напомним, что Александр Усик возглавил рейтинг P4P после второго боя с Тайсоном Фьюри. Именно победа над "Цыганским королем" закрепила украинского чемпиона на вершине бокса.