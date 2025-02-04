Девід Бенавідес нещодавно поділився переміг Давида Морелля. Після чого непереможений боксер розкрив плани на майбутнє стосовно своєї кар'єри, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hype.

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Які плани у Бенавідеса?

Американський боксер пригадав бій проти Давида Морелля, назвавши його "світом Монстра", а також зазначив, що суперник його нічим не здивував. Бенавідес заявив, що він був щасливий показати фанам чудовий поєдинок.

Девід Бенавідес вважає, що він має доволі хороший послужний список. На його думку, після бою увійшов до першої десятки рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії P4P.

Зараз я там йду напевно під номер 9 чи 10, а може і під шостим. Я щасливий, що увійшов до цього рейтингу, адже це показує мій прогрес. Я багаторазовий чемпіон. Хочу стати лідером цього рейтингу,

– висловився Бенавідес.

До слова. Девід Бенавідес провів 29 поєдинків у професійному рингу, не зазнавши жодної поразки. Американський боєць має у своєму активі 24 перемоги нокаутом.

Нагадаємо, що Олександр Усик очолив рейтинг P4P після другого бою з Тайсоном Ф'юрі. Саме перемога над "Циганським королем" закріпила українського чемпіона на вершині боксу.