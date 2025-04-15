Марк Тіббс висловився стосовно реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Британський тренер дав неоднозначний прогноз на бій між українцем та британцем, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Хто переможе у реванші

Спеціаліст заявив, що Олександр Усик та Даніель Дюбуа проведуть видовищний поєдинок. На його думку, у першому бою британець завдав легального удару українцю.

Марк Тіббс зазначив, що Даніель Дюбуа став краще після попереднього бою. Зі слів тренера, британець змінився ментально та має шанс перемогти Олександра Усика.

Які шанси у Дюбуа? Я думаю, це справжні 50 на 50. Якщо Даніель із самого початку перетворить поєдинок на технічний бій, тоді так, це буде справжній близький реванш. Він знає, як битися з шульгою, тому що він обрав правильні удари в першому бою,

– сказав Тіббс.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. Тоді український чемпіон переміг "Тріпл-Ді" технічним нокаутом у дев'ятому раунді поєдинку.

Раніше стало відомо, коли Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа за "абсолют". Реванш між українським чемпіоном та британського боксер влітку 2025 року.