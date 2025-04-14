В'ячеслав Сенченко поділився думками щодо Короля хевівейту. Колишній чемпіон світу розповів, з ким може побитись українець, повідомляє 24 канал із посиланням на Чемпіон.

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З ким варто битись Усику

В'ячеслав Сенченко розповів, що б він робив, якби був на місці Олександра Усика. Колишній чемпіон світу заявив, що об'єднавчі поєдинки завжди вище, ніж захист титулу.

Тому очевидно, щоб Олександру Усику варто битись проти Даніеля Дюбуа. На його думку, український чемпіон проведе декілька поєдинків у професійному ринзі.

Прогнозую, що Олександр проведе в рингу лише два бої. Проти Дюбуа і, можливо, ще один захист зробить. Думаю, в Усика є мета закінчити кар’єру непереможним. Піти на піку – це далеко не кожному вдається. Олександр увійде в історію,

– сказав Сенченко.

Нагадаємо, що Олександр Усик неодноразово заявляв про бажання битись проти Даніеля Дюбуа. Український боксер планує вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні.

Нещодавно Олександр Красюк назвав пріоритетний бій для Олександра Усика найближчим часом. Зі слів промоутера Король хевівейту має наміри провести об'єднавчий поєдинок.