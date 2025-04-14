Вячеслав Сенченко поделился мыслями относительно Короля хевивейта. Бывший чемпион мира рассказал, с кем может подраться украинец, сообщает 24 канал со ссылкой на Чемпион.

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С кем стоит драться Усику

Вячеслав Сенченко рассказал, что бы он делал, если бы был на месте Александра Усика. Бывший чемпион мира заявил, что объединительные поединки всегда выше, чем защита титула.

Поэтому очевидно, чтобы Александру Усику стоит драться против Даниэля Дюбуа. По его мнению, украинский чемпион проведет несколько поединков в профессиональном ринге.

Прогнозирую, что Александр проведет в ринге только два боя. Против Дюбуа и, возможно, еще одну защиту сделает. Думаю, у Усика есть цель закончить карьеру непобедимым. Уйти на пике – это далеко не каждому удается. Александр войдет в историю,

– сказал Сенченко.

Напомним, что Александр Усик неоднократно заявлял о желании драться против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер планирует во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

Недавно Александр Красюк назвал приоритетный бой для Александра Усика в ближайшее время. По словам промоутера Король хевивейта намерен провести объединительный поединок.