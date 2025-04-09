Александр Красюк рассказал о приоритетности поединков для Александра Усика. Промоутер назвал самый желанный поединок для непобедимого украинского боксера, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Интересно Промоутер Усика раскрыл детали относительно следующего боя украинского чемпиона

Желаемый бой для Усика

Речь идет о бое за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, если он таки состоится. Усик может выйти в ринг против чемпиона IBF Даниэля Дюбуа.

Если поединок за звание абсолютного чемпиона станет возможным, он будет приоритетом,

– заявил Красюк.

Отметим, что WBO обязала Усика провести защиту пояса против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера. Однако украинец может отсрочить этот поединок ради реванша с Дюбуа, не потеряв при этом чемпионского титула.

В команде Дюбуа уже заявили, что Даниэль вернется в ринг летом текущего года. В то же время "Динамит" добавил, что лучшее время для боя с украинцем будет июль 2025-го. Также британец хочет провести бой против Джозефа Паркера, с которым у него есть незаконченное дело.

К слову. Усик уже побеждал Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. Было это в августе 2023-го года в польском городе Вроцлав.

Сейчас за спиной 38-летнего Усика 23 победных боя (14 – нокаутом), а вот 27-летний Дюбуа провел уже в профессионалах 24 поединка: 22 победы (21 – нокаутом) и 2 поражения (от Джо Джойса и Александра Усика).