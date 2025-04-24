У команд Даніеля Дюбуа та Дерека Чісори є 30 днів на те, аби домовитись про проведення двобою. Якщо сторони не встигнуть вдарити по руках до 22 травня, тоді будуть оголошені промоутерські торги, повідомляє 24 Канал із посиланням на Дена Рафаеля.

До теми Дюбуа вперше прокоментував рішення IBF організувати бій проти Чісори

Фінальне рішення IBF

До оголошення торгів Дюбуа не може отримати дозвіл на реванш проти Олександра Усика.

Ще тиждень тому вперше з'явилась подібна інформація про плани організації. Раніше промоутер Френк Воррен запевнив, що "Динаміт" втратить чемпіонський титул, якщо відмовиться від бою проти Чісори.

Цікаво, що сам Дюбуа вже реагував на плани IBF. Даніель заявляв, що йому нецікаво виходити в один ринг із ветераном боксу, для якого наступний бій стане ювілейним 50-м у професіоналах. Натомість "Динаміт" запевнив, що йому хочеться провести реванш із Усиком, а потім у випадку перемоги над українцем побитись із Джозефом Паркером або Ентоні Джошуа.

Довідка. Дерек Чісора у своєму останньому бою переміг за рішенням суддів шведа Отто Валліна, а Даніель Дюбуа здолав свого зіркового земляка Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що у команді Усика заявили, що перемовини щодо реваншу із Дюбуа досі тривають. Таку інформацію представники команди непереможного українця повідомили після того, як видання The Ring дало інсайд про дату реваншу. Повідомлялось, що Усик може побитись із Дюбуа 12 липня 2025 року на "Вемблі" у Лондоні.