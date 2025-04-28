Король хевивейта сойдется с "Динамитом" на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Промоутерская компания Queensberry выпустила промо посвященное реваншу между Усиком и Дюбуа, сообщает 24 канал.

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В ожидании битвы

Промоутерская компания Queensberry представила эффектное промо к реваншу между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. На видео можно увидеть путь боксеров к битве за "абсолют".

Также в промо попали кадры из прошлого боя между Усиком и Дюбуа. В частности, можно увидеть скандальный удар "Трипл-Ди" ниже пояса, который заставил украинца присесть на канвас.

Официальный трейлер реванша Усик – Дюбуа:

Напомним, что Александр Усик впервые дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. Тогда украинский чемпион одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.