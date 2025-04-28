Король хевівейту зійдеться із "Динамітом" на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Промоутерська компанія Queensberry випустила промо присвячене реваншу між Усиком та Дюбуа, повідомляє 24 канал.
Читайте також Реваншу Усик – Дюбуа бути: з'явилась офіційна дата та місце проведення бою
В очікуванні битви
Промоутерська компанія Queensberry представила ефектне промо до реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. На відео можна побачити шлях боксерів до битви за "абсолют".
Також у промо потрапили кадри з минулого бою між Усиком та Дюбуа. Зокрема, можна побачити скандальний удар "Тріпл-Ді" нижче пояса, який змусив українця присісти на канвас.
Офіційний трейлер реваншу Усик – Дюбуа:
Нагадаємо, що Олександр Усик вперше бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. Тоді український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.