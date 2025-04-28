Король хевівейту та "Динаміт" вже зустрілися в Лондоні. На легендарному "Вемблі", де відбудеться поєдинок, боксери провели першу битву поглядів, повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.

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Дюбуа штовхнув Усика

До поєдинку декілька місяців, але пристрасті між боксерами вже почали вирувати. Під час битви поглядів Даніель Дюбуа штовхнув Олександра Усика, після чого ледь не відбулась бійка.

Дюбуа та Усик провели битву поглядів: дивіться відео

Нагадаємо, що вперше бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся у 2023 році у польському Вроцлаві. Тоді український чемпіон здолав британського боксера у дев'ятому раунді технічним нокаутом.

Раніше промоутерська компанія Queensberry представила офіційне промо до реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.