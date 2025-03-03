Ексчемпіон світу назвав єдиного боксера, який може здолати Усика

Олександр Усик близький до реваншу із Даніелем Дюбуа. Колишній чемпіон світу Лоуренс Околі зробив позитивний прогноз на цей можливий двобій на користь "Динаміта".

Британський боксер зізнався, що ніколи не міг влучити у підсумковий результат боїв Олександра Усика. Лоуренс Околі навів приклади таких випадків, інформує 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Єдиний, хто може перемогти Усика

32-річний колишній чемпіон за версією WBO запевнив, якщо Усик не програє боротьбу своєму вікі, то буде фаворитом у майже усіх своїх поєдинках. Однак це не стосується реваншу із Даніелем Дюбуа. Тут Околі робить ставку на перемогу "Динаміта".

Завжди, коли я кажу, що Усик програє – він робить навпаки. Так було багато разів, після першого поєдинку з Джошуа, Ф'юрі. Якщо на Олександра не повиливає його вік, то він має бути фаворитом, але ось ця версія Дюуба здатна вийти й перемогти Усика,

– заявив Околі.

Відзначимо, що раніше про перемогу над Усиком багато балакав Мартін Баколе. Однак боксер із ДР Конго поставив ці слова під великий сумнів після провальної поразки від Джозефа Паркера. Також американський боксер Джаррелл Міллер зробив гучну заяву про тріумф над непереможним досі Усиком.

Нагадаємо, що перша зустріч Усика та Дюбуа закінчилась перемогою Олександра технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Їх двобій відбувся ще у серпні 2023-го року.

Оце так! Раніше Лоуренс Околі заявив, що прагне здобути чемпіонський пояс заради свого онкохворого наставника.

Наразі чемпіон світу за версією IBF у хевівейті Дюбуа є першим номером у списку потенційних суперників Олександра. Другим номером тут йде тимчасовий чемпіон світу WBO Джозеф Паркер. Доля реваншу Усик – Дюбуа визначиться протягом наступних тижнів.