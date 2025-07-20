Дюбуа проігнорував пресконференцію після поразки від Усика: хто замінив британця

Олександр Усик та Даніель Дюбуа провели реванш на "Вемблі". Навіть рідні трибуни не допомогли Дюбуа реваншуватись – перемога Усика нокаутом у 5-му раунді.

Олександр Усик вдруге став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Український чемпіон прийшов на післяматчеву пресконференцію на відміну від Даніеля Дюбуа, пише 24 Канал із посиланням на Трибуну.

Варте уваги Я повернусь, – Дюбуа прокоментував нищівну поразку від Усика

Хто замінив Дюбуа на пресконференції?

"Динаміт" проігнорував спілкування із пресою після бою. Схоже, що ця поразка сильно вдарила по британцю.

Натомість на пресконференції Дюбуа замінив його промоутер Френк Воррен.

Дюбуа не прийшов на пресконференцію: дивіться відео

Відзначимо, що Дюбуа 19 липня зазнав своєї третьої поразки у професійній кар'єрі та другої від Усика.

Після реваншу Усик розповів, кому присвятив цю перемогу та звернувся до британського боксера. Олександр перепросив у "Динаміта" та заявив, що ця перемога була важлива українському народу.