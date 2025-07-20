19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа по ходу п'ятого раунду. Український боксер повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, пише 24 Канал.

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Що сказав Дюбуа після другої поразки від Усика?

Британський боксер прямо у рингу поділився першими враженнями від програного двобою. Дюбуа віддав належне Усику, хоча запевнив, що викладався у ринзі на усі сто відсотків.

Це був просто один день. Можливо, деякі речі я міг би зробити краще, але заслуги цього чоловіка беззаперечні. Я ще повернусь. Я просто бився, повністю був у бою. Я просто намагався підіймати темп раунд за раундом, але маємо те, що маємо. Я повернуся. Я хочу подякувати всім, хто прийшов. Я зробив все, що міг. Ми попрацюємо над помилками та повернемося знову,

– сказав Даніель.

Відзначимо, що Усик завдав другої поразки Дюбуа. Загалом за спиною Даніеля це фіаско стало вже третім у професійній кар'єрі у 25-ти боях. Олександр же довів переможну серію до 24-х поєдинків поспіль на профі-рингу. Цей реванш проти британця став передостаннім боєм у кар'єрі Усика.

Український чемпіон прямо у ринзі запевнив, що не знає, хто стане його суперником у прощальному бою.