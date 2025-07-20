19 июля Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа по ходу пятого раунда. Украинский боксер вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, пишет 24 Канал.

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Что сказал Дюбуа после второго поражения от Усика?

Британский боксер прямо в ринге поделился первыми впечатлениями от проигранного поединка. Дюбуа отдал должное Усику, хотя заверил, что выкладывался в ринге на все сто процентов.

Это был просто один день. Возможно, некоторые вещи я мог бы сделать лучше, но заслуги этого человека неоспоримы. Я еще вернусь. Я просто дрался, полностью был в бою. Я просто пытался поднимать темп раунд за раундом, но имеем то, что имеем. Я вернусь. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел. Я сделал все, что мог. Мы поработаем над ошибками и вернемся снова,

– сказал Даниэль.

Отметим, что Усик нанес второе поражение Дюбуа. Всего за спиной Даниэля это фиаско стало уже третьим в профессиональной карьере в 25-ти боях. Александр же довел победную серию до 24-х поединков подряд на профи-ринге. Этот реванш против британца стал предпоследним боем в карьере Усика.

Украинский чемпион прямо в ринге заверил, что не знает, кто станет его соперником в прощальном бою.