Даниэлю Дюбуа не взялось реваншироваться за поражение двухлетней давности. Уже в пятом раунде британец дважды побывал в нокдауне и в итоге проиграл нокаутом Александру Усику, сообщает 24 Канал.

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Что сказал Усик после победы в реванше над Дюбуа?

После победы Усик упал на канвас и заплакал.

Александр заверил, что в 38 лет это только начало и назвал себя молодым парнем. Украинский чемпион признался, что не знает, почему реванши ему даются значительно легче, чем первые поединки.

Усик поблагодарил Иисуса, Деву Марию и "Уэмбли". Александр посвятил эту победу людям. Теперь украинец возьмет время на отдых. Около 2-3 месяцев он будет наслаждаться отдыхом с семьей.

Также украинский "Кот" в своем послематчевом комментарии вспомнил украинских военных.

Хочу поблагодарить всех ребят, которые защищают нашу страну. Получил множество сообщений от подразделений, которые защищают мою страну на линии фронта. Ребята, вы позволяете мне сейчас быть здесь,

– сказал Усик.

После очередного триумфа Усик обратился к Дюбуа, попросив у него извинения.

Извини, это спорт. Мой народ хотел этой победы,

– заявил Александр.

Также Усик заверил, что пока не знает, кто станет его последним соперником в профессиональной карьере.

Теперь за спиной Усика 24 победных боя подряд на профи-ринге. Александр нанес Дюбуа третье поражение в карьере "Динамита".