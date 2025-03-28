Назвав трьох суперників: Дюбуа вперше після хвороби заговорив про повернення у ринг

Чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа прокоментував своє повернення у ринг. Британський боксер готовий до наступного бою.

"Динаміт" нарешті повертається у ринг після хвороби, яка зірвала його бій проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера. Даніель Дюбуа пригадав момент із відмовою від даного поєдинку, але дав надіслав позитивний меседж для своїх фанів, повідомляє 24 Канал із посиланням на акаунт Дюбуа в інстаграмі.

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Назвав трьох можливих суперників

Тепер британець готовий провести бій проти будь-якого суперника. У своєму коментарі Дюбуа назвав трьох боксерів.

Я хотів провести бій з Паркером в Ріяді, але моя команда, лікарі та мій батько не дозволили мені вийти на ринг. Прикро, але лайно трапляється. Я повертаюся. Невдовзі я порадую фанатів новинами. Усик, Паркер, Джошуа, будь-хто – я готовий,

– сказав Дюбуа.

Із Усиком Дюбуа може провести реванш, на кону якого стоятиме звання "абсолюта" хевівейту. Влітку 2023-го Даніель програв технічним нокаутом у дев'ятому раунді українцю. Британець публічно кинув виклик на реванш, який прийняв Олександр.

Якраз із Джошуа у Дюбуа був крайній двобій. У вересні минулого року Даніель нокаутував у п'ятому раунді Ей Джея. А от проти Паркера Дюбуа ніколи ще не бився.

Довідка. Статистика Даніеля Дюбуа у профі-рингу складає 22 перемоги (21 – нокаутом) та 2 поразки у 24-х проведених боях.

Була інформація, що Усик проведе реванш із Дюбуа до кінця 2025-го року, відтермінувавши бій проти Паркера. У такому випадку новозеландець у майбутньому отримає бій проти переможця цієї пари за абсолютне чемпіонство. Доля цих усіх поєдинків визначиться у найближчі тижні.