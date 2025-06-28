Чемпіона світу за версією IBF у хевівейті не лякає його статус аутсайдера у реванші проти Олександра Усика. Даніель Дюбуа запевнив, що такий статус він несе протягом усієї своєї кар'єри, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Дюбуа не лякає статус аутсайдера у бою з Усиком

Британський боксер впевнений у своїй перемозі в реванші. Дюбуа наголосив, що 19 липня розіб'є усім серця.

Я аутсайдер поєдинку? Це однозначно. Так завжди було, всю кар'єру. Мені головне зберегти свій настрій на бій. Я був аутсайдером все своє життя і новина про те, що Усик програє у реванші розіб'є вам серце,

– заявив Дюбуа.

Відзначимо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Арену планують розширити, якщо вдасться продати близько 84-х тисяч квитків. Наразі продано вже більше 74-х тисяч місць. Максимально лондонську арену можна збільшити до 94-х тисяч уболівальників.

Довідка. На кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Нагадаємо, що перший бій залишився за українцем. У серпні 2023-го Усик здобув перемогу над Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді у польському місті Вроцлав. Після цієї поразки Даніель провів три переможні поєдинки. Натомість Олександр двічі здолав у 2024-му Тайсона Фюрі.