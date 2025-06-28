Дюбуа зробив гучну обіцянку щодо реваншу проти Усика
- Даніель Дюбуа отримає шанс взяти реванш у Олександра Усика 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
- Реванш між Усиком і Дюбуа проходитиме за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
- Дюбуа впевнений у своїй перемозі, незважаючи на статус аутсайдера, і заявив, що підтримує такий статус протягом усієї кар'єри.
- Перший бій між Усиком і Дюбуа завершився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.
Вже 19 липня Даніель Дюбуа офіційно отримає шанс взяти реванш в Олександра Усика. Напередодні бою британський боксер намагається запевнити усіх у своїй майбутній перемозі.
Чемпіона світу за версією IBF у хевівейті не лякає його статус аутсайдера у реванші проти Олександра Усика. Даніель Дюбуа запевнив, що такий статус він несе протягом усієї своєї кар'єри, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.
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Дюбуа не лякає статус аутсайдера у бою з Усиком
Британський боксер впевнений у своїй перемозі в реванші. Дюбуа наголосив, що 19 липня розіб'є усім серця.
Я аутсайдер поєдинку? Це однозначно. Так завжди було, всю кар'єру. Мені головне зберегти свій настрій на бій. Я був аутсайдером все своє життя, і новина про те, що Усик програє у реванші, розіб'є вам серце,
– заявив Дюбуа.
Відзначимо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Арену планують розширити, якщо вдасться продати близько 84-х тисяч квитків. Наразі продано вже понад 74 тисячі місць. Максимально лондонську арену можна збільшити до 94 тисяч уболівальників.
Довідка. На кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
Нагадаємо, що перший бій залишився за українцем. У серпні 2023-го Усик здобув перемогу над Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді у польському місті Вроцлав. Після цієї поразки Даніель провів три переможні поєдинки. Натомість Олександр двічі здолав у 2024-му Тайсона Фюрі.