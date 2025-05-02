Британський боксер серйозно налаштовується на те, що зможе взяти реванш в Олександра Усика. Даніель Дюбуа хоче стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, пише 24 Канал із посиланням на The Sun Sport.

Оце так Захована в яйці, – Усик заговорив про свою слабкість

Налаштування Дюбуа на реванш

Даніель Дюбуа запевняє, що буде робити ставку не лише на фізичну підготовку, а й на психологічний аспект.

Мені треба влучити в нього, пробити його. Спробую залізти йому в голову. Нокаут мене цілком влаштує. Я не намагаюся робити з цього щось більше. Просто не можу дочекатися бою,

– заявив "Динаміт".

Боксери вже провели дебютну пресконференцію та дві дуелі поглядів, на першій із яких Дюбуа штовхнув Усика.

Нагадаємо, що у першому бою Усик здолав Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. У п'ятій трихвилинці Даніель завдав удару нижче пояса Олександру. Тепер обговорення цієї скандальної теми підійнялось ще більше.

Дюбуа після поразки від українського чемпіона світу провів три поєдинки, у яких здобув перемоги. Усик у 2024-му році двічі здолав Тайсона Ф'юрі. Якраз після першої перемоги Олександр став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Однак дуже швидко втратив його через відмову від титулу IBF, яким тепер володіє Дюбуа.