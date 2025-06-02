Дюбуа відреагував на статус "андердога" у реванші проти Усика

Вже 19 липня Даніель Дюбуа отримає офіційний шанс взяти реванш в Олександра Усика. Британського боксера не вважають фаворитом протистояння.

Чемпіон світу за версією IBF прокоментував свій статус андердога другої битви проти Олександра Усика. Даніель Дюбуа зізнався, що йому до вподоби не бути фаворитом перед поєдинком, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Дюбуа – андердог реваншу

Британський супертяж зізнався, що не очікує від Усика чогось нового. На думку "Динаміта", Олександр продемонструє надійну базову техніку боксу, яку показує завжди.

У такі моменти ти стаєш сильнішим, чим ближче наближаєшся до рингу – як казав Майк Тайсон. Ти стаєш сильнішим, коли наближаєшся, і коли ти вже в ринзі – іноді стаєш богом. Тієї ночі я піднявся, і зроблю це знову. Я люблю статус андердога. Мені подобається бути андердогом, претендентом, темною конячкою. Ми зробимо це знову – знову доведемо, що всі помиляються,

– заявив Дюбуа.

Даніель додав, аби перемогти українця йому потрібно бути готовим до реваншу та впевненим у своїй перемозі.

Британець вже неодноразово розкидався гучними заявами про майбутню перемогу у реванші. А представники команди Даніеля навіть погрожували непереможному українському чемпіону.

Нагадаємо. Перший бій залишився за Усиком. Олександр переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді поєдинку у польському Вроцлаві. Також по ходу 5-го раунду цієї зустрічі українець побував на канвасі після удару нижче пояса від британця.

Відзначимо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. На кону другої битви стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Після першого бою Усик двічі здолав минулого року Тайсона Ф'юрі, поставивши чергову крапку на кар'єрі "Циганського короля". Натомість Дюбуа провів три переможні поєдинки. Востаннє "Динаміт" виходив у ринг у вересні 2024-го, коли нокаутував Ентоні Джошуа.